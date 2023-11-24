Пеллегрино — об отстранении россиян: мы должны ориентироваться на Олимпийскую хартию

Итальянский лыжник Федерико Пеллегрино высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Да, я критиковал позицию большинства скандинавов по российским спортсменам, потому что они упорно добиваются своего рода этических санкций, которых не существует, поскольку одним из основных принципов Олимпийской хартии является независимость спорта от политики. Я хочу ещё раз подчеркнуть, что МОК предлагает международным федерациям тщательно рассмотреть вопрос участия спортсменов из России и Беларуси с точки зрения безопасности. На данный момент FIS не желает открывать им двери, потому что, учитывая, как устроен мир, мы бы пошли на риск, в то время как в других видах спорта, где легче обеспечить безопасность, например в теннисе, участие российских спортсменов — не проблема.

В нашей среде считается, что отстранение — это политическое решение, но это не так. Как у каждого человека, у нас есть свои политические взгляды, и я — один из тех, кто осуждает любые конфликты, происходящие в мире. Однако нашим основным ориентиром должна оставаться Олимпийская хартия», — приводит слова Пеллегрино Fondo Italia.