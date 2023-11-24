Шистад: шведки — фаворитки спринта. Говорю это не для того, чтобы избавиться от давления

Победительница этапов Кубка мира, норвежская лыжница Кристине Ставос Шистад поделилась ожиданиями от женского классического спринта, который пройдёт сегодня, 24 ноября, на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Руке (Финляндия).

«Нет никаких сомнений в том, что шведки — главные фаворитки спринта. Я говорю это не для того, чтобы избавиться от давления. Это просто правда. Посмотрите результаты гонок прошлого сезона. Да, в последних гонках Кубка мира они не блистали, но в этом нет ничего особенного, потому что никто не гонится за победой в концовке сезона. Швеция — очевидный фаворит. Спринтерская трасса в Руке сложная. Первый спринт на Кубке мира в новом сезоне будет показательным. Будет интересно посмотреть, как каждая из нас справится с гонкой», — приводит слова Шистад VG.