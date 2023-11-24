Финка Йоэнсуу выиграла квалификацию классического спринта на этапе КМ, Сундлинг — вторая

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Финская лыжница Ясми Йоэнсуу стала лучшей в квалификации классического спринта на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Руке (Финляндия). Спортсменка преодолела дистанцию за 3.04,24.

Второй стала шведская лыжница Йонна Сундлинг, уступившая лидеру в квалификации 0,09 секунды. Третье место заняла шведка Эмма Рибом. Её отставание от Йоэнсуу составило 2,14 секунды.

Лыжные гонки. Кубок мира сезона-2023/2024. 1-й этап. Рука, Финляндия.

Классический спринт, квалификация. Женщины

1. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) — 3.04,24.

2. Йонна Сундлинг (Швеция) — отставание 0,09 секунды.

3. Эмма Рибом (Швеция) +2,14.

4. Фрида Карлссон (Швеция) +2,36.

5. Тиия Олкконен (Финляндия) +2,58.

6. Аманда Саари (Финляндия) +3,02.