«Не знаю, что делать». Дальквист — о провале в квалификации спринта на Кубке мира

Двукратная чемпионка мира в командном спринте, шведская лыжница Майя Дальквист после провала в спринте приняла решение пропустить оставшиеся гонки первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Руке (Финляндия) и следующий этап соревнований, который пройдёт в Елливаре (Швеция). Спортсменка не смогла пройти квалификацию классического спринта.

«Я не знаю, что делать. Это очень плохо. Ощущения до тошноты, как будто я еду с нехваткой кислорода. Правда, не знаю, что со мной происходит. Следующий этап я тоже пропущу. Проведу это время дома и буду готовиться к спринтам. Так что, скорее всего, я вернусь в Эстерсунде. Надеюсь, тогда я буду в лучшей форме», — приводит слова Дальквист Expressen.