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Шведка Эмма Рибом выиграла классический спринт на этапе Кубка мира в Руке

Шведская лыжница Эмма Рибом одержала победу в финальном забеге классического спринта на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Руке (Финляндия). Спортсменка преодолела дистанцию за 3.00,78.

Второе место заняла шведка Йонна Сундлинг, отставшая от победительницы на 0,85 секунды. Замкнула тройку призёров гонки норвежская спортсменка Кристине Ставос Шистад.

Лыжные гонки. Кубок мира сезона-2023/2024. Первый этап. Рука, Финляндия.

Классический спринт, финал. Женщины

1. Эмма Рибом (Швеция) — 3.00,78.

2. Йонна Сундлинг (Швеция) — отставание 0,85 секунды.

3. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) +1,81.

4. Фрида Карлссон (Швеция) +2,90.

5. Линн Сван (Швеция) +3,56.

6. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) +12,58.