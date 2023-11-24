«Тактика отлично сработала». Вальнес прокомментировал победу в спринте на этапе Кубка мира

Олимпийский чемпион в командном спринте, норвежский лыжник Эрик Вальнес прокомментировал своё выступление в финальном забеге классического спринта на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Руке (Финляндия). Норвежец занял первое место в этой гонке.

«Это был фантастический день. У меня были некоторые проблемы в четвертьфиналах, но полуфинал прошёл хорошо. После этого я был настроен весьма решительно. Тактика отлично сработала», — приводит слова Вальнеса VG.

Лыжные гонки. Кубок мира сезона-2023/2024. Первый этап. Рука, Финляндия.

Классический спринт, финал. Мужчины

1. Эрик Вальнес (Норвегия) — 2.37,97.

2. Ришар Жув (Франция) — отставание 0,83 секунды.

3. Йоханнес Клебо (Норвегия) +1,70.