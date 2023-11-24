«Тактика отлично сработала». Вальнес прокомментировал победу в спринте на этапе Кубка мира
Олимпийский чемпион в командном спринте, норвежский лыжник Эрик Вальнес прокомментировал своё выступление в финальном забеге классического спринта на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Руке (Финляндия). Норвежец занял первое место в этой гонке.
«Это был фантастический день. У меня были некоторые проблемы в четвертьфиналах, но полуфинал прошёл хорошо. После этого я был настроен весьма решительно. Тактика отлично сработала», — приводит слова Вальнеса VG.
Лыжные гонки. Кубок мира сезона-2023/2024. Первый этап. Рука, Финляндия.
Классический спринт, финал. Мужчины
1. Эрик Вальнес (Норвегия) — 2.37,97.
2. Ришар Жув (Франция) — отставание 0,83 секунды.
3. Йоханнес Клебо (Норвегия) +1,70.
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