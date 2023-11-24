Нортуг: впечатлён, что Клебо смог занять место на подиуме в спринте

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира норвежский лыжник Петтер Нортуг высказался о выступлении норвежца Йоханнеса Клебо в классическом спринте на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Руке (Финляндия). Клебо стал третьим в финальном забеге.

«Впечатлён, что Йоханнес смог занять место на подиуме сегодня. У него были небольшие проблемы, связанные с коронавирусом и другими вещами. Йоханнес выглядел на удивление хорошо. Думаю, он тоже доволен этим результатом», — приводит слова Нортуга TV2.

Лыжные гонки. Кубок мира сезона-2023/2024. 1-й этап. Рука, Финляндия.

Классический спринт, финал. Мужчины

1. Эрик Вальнес (Норвегия) — 2.37,97.

2. Ришар Жув (Франция) — отставание 0,83 секунды.

3. Йоханнес Клебо (Норвегия) +1,70.