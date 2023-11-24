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Видеообзор победы Эммы Рибом в классическом спринте на этапе Кубка мира в Руке

Шведская лыжница, чемпионка мира 2023 года в командном спринте Эмма Рибом выиграла классический спринт на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, проходящем в Руке (Финляндия).

В финальном забеге спортсменка преодолела дистанцию за 3.00,78, опередив ближайшую преследовательницу, свою соотечественницу Йонну Сундлинг на 0,85 секунды. Третье место в забеге заняла норвежка Кристине Ставос Шистад, уступившая Рибом 1,81 секунды.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с самыми интересными моментами гонки.

Видео доступно на канале FIS Cross Country. Права на видео принадлежат FIS.

Лыжные гонки. Кубок мира сезона-2023/2024. 1-й этап. Рука, Финляндия

Классический спринт, финал. Женщины

1. Эмма Рибом (Швеция) — 3.00,78.

2. Йонна Сундлинг (Швеция) — отставание 0,85 секунды.

3. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) +1,81.