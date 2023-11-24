«Замечательно быть с самой быстрой девушкой в мире». Лыжник Скунмейкер — о победе Рибом

Американский лыжник Джеймс Клинтон Скунмейкер отреагировал на победу своей девушки, шведки Эммы Рибом, в классическом спринте на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, проходящем в Руке (Швеция).

«Я очень горжусь. Замечательно быть сейчас рядом с самой быстрой женщиной в мире. Я не могу жаловаться. Это потрясающе.

В межсезонье было немного сложно, этой осенью мы мало виделись. Мы увидели друг друга в среду впервые за несколько месяцев. С отношениями на расстоянии немного сложно, но приятно, что теперь мы видимся немного чаще», — приводит слова спортсмена шведское издание Expressen.

Позже Рибом в интервью газете также кратко высказалась о своих отношениях со Скунмейкером, отметив, что она рада иметь возможность разделить радость от победы с ним.