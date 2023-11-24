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Эмма Рибом возглавила общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам

Эмма Рибом возглавила общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам
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Шведская лыжница Эмма Рибом, которая одержала победу в финальном забеге классического спринта на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Руке (Финляндия), одновременно возглавила общий зачёт соревнований. По сумме квалификации и гонки Рибом набрала 110 очков. На втором месте располагаются её подруги по сборной Йонна Сундлинг и Фрида Карлссон.

Лыжные гонки. Кубок мира. Женщины
Общий зачёт

1. Эмма Рибом (Швеция) — 110.
2. Йонна Сундлинг (Швеция) — 107.
3. Фрида Карлссон (Швеция) — 93.
4. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) — 90.
5. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) — 90.
6. Линн Сван (Швеция) — 80.
7. Джессика Диггинс (США) – 72.
8. Джулия Керн (США) – 69.
9. Рози Бреннен (США) – 69.
10. Катарина Хенниг (Германия) – 63.

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