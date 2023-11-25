Непряева, Степанова и другие выступят в спринте на первом этапе Кубка России
В субботу, 25 ноября, продолжатся соревнования первого этапа Кубка России по лыжным гонкам, проходящего в Хакасии. Женщины пробегут спринт свободным стилем, на старт выйдут олимпийская чемпионка Вероника Степанова, Дарья Непряева и другие лыжницы.
Старт квалификации — 7:00 по московскому времени. Четвертьфиналы начнутся в 9:00.
Кубок России по лыжным гонкам. Первый этап
Спринт. Женщины
8. Яна Кирпиченко (Алтайский край — Красноярский край)
22. Дарья Непряева (Республика Татарстан)
27. Христина Мацокина (Республика Татарстан)
30. Вероника Степанова (Архангельская область — Камчатский край)
32. Елизавета Пантрина (Тюменская область)
34. Мария Истомина (Архангельская область — Пермский край)
36. Алиса Жамбалова (Тюменская область — Республика Бурятия)
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