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Непряева, Степанова и другие выступят в спринте на первом этапе Кубка России

В субботу, 25 ноября, продолжатся соревнования первого этапа Кубка России по лыжным гонкам, проходящего в Хакасии. Женщины пробегут спринт свободным стилем, на старт выйдут олимпийская чемпионка Вероника Степанова, Дарья Непряева и другие лыжницы.

Старт квалификации — 7:00 по московскому времени. Четвертьфиналы начнутся в 9:00.

Кубок России по лыжным гонкам. Первый этап

Спринт. Женщины

8. Яна Кирпиченко (Алтайский край — Красноярский край)

22. Дарья Непряева (Республика Татарстан)

27. Христина Мацокина (Республика Татарстан)

30. Вероника Степанова (Архангельская область — Камчатский край)

32. Елизавета Пантрина (Тюменская область)

34. Мария Истомина (Архангельская область — Пермский край)

36. Алиса Жамбалова (Тюменская область — Республика Бурятия)