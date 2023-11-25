Кубок мира по лыжным гонкам: расписание соревнований 25 ноября

С 24 по 26 ноября в городе Рука (Финляндия) проходит первый этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024. Сегодня, 25 ноября, состоятся две гонки. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Лыжи. Кубок мира сезона-2023/2024.

Первый этап, Рука. Расписание соревнований 25 ноября

12:00: Женщины. 10 км. Классический стиль

14:15. Мужчины. 10 км. Классический стиль

Всего Кубок мира будет продолжаться на протяжении 15 этапов (Рука, Элливаре, Эстерсунд, Тронхейм, Тоблах, Давос, Валь-ди-Фьемме, Оберхоф, Гомс, Кэнмор, Миннеаполис, Лахти, Хольменколлен, Драммен, Фалун). В данном сезоне не будут проводится ни Олимпийские игры, ни чемпионат мира.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.