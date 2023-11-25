Елена Вяльбе: я в своё время была практически врагом Юрия Каминского

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что в нынешнее время лыжники, ориентирующиеся на спринты, должны быть более универсальными.

«Я в своё время была практически врагом Юрия Михайловича Каминского, потому что говорила, что рано или поздно все чистые спринтеры уйдут в небытие. Лыжники будут бегать и спринты, и дистанции. Понятно, что совместить спринт и марафон достаточно сложно, но те же 10 или 15 км спринтерам точно бегать надо, даже чистым спринтерам», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, Каминский весной 2008 года был назначен старшим тренером спринтерских сборных команд России по лыжным гонкам. Он сменил на этом посту заслуженного тренера СССР Николая Лопухова. В числе воспитанников Каминского Никита Крюков, Александр Панжинский и Алексей Петухов.