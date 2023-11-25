Нюэнгет обошёл Нисканена в разделке на 1-м этапе Кубка мира в Руке, Клебо стал лишь 14-м

В Руке (Финляндия) прошла мужская гонка с раздельным стартом на 15 км в классическом стиле в рамках первого этапа Кубка мира – 2023/2024 по лыжным гонкам. Её победителем стал 31-летний норвежский лыжник Мартин Лёвстрём Нюэнгет. Второй результат показал трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира финский лыжник Ийво Нисканен. Тройку призёров замкнул ещё один норвежец, олимпийский чемпион 2022 года и чемпион мира 2021 года в командном спринте Эрик Вальнес.

Стоит отметить, что пятикратный олимпийский чемпион, действующий обладатель Кубка мира Йоханнес Клебо показал на финише лишь 14-й результат.

Лыжные гонки. Кубок мира, первый этап, Рука. Гонка с раздельным стартом, 15 км, классический стиль. Мужчины