Нюэнгет обошёл Нисканена в разделке на 1-м этапе Кубка мира в Руке, Клебо стал лишь 14-м
В Руке (Финляндия) прошла мужская гонка с раздельным стартом на 15 км в классическом стиле в рамках первого этапа Кубка мира – 2023/2024 по лыжным гонкам. Её победителем стал 31-летний норвежский лыжник Мартин Лёвстрём Нюэнгет. Второй результат показал трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира финский лыжник Ийво Нисканен. Тройку призёров замкнул ещё один норвежец, олимпийский чемпион 2022 года и чемпион мира 2021 года в командном спринте Эрик Вальнес.
Стоит отметить, что пятикратный олимпийский чемпион, действующий обладатель Кубка мира Йоханнес Клебо показал на финише лишь 14-й результат.
Лыжные гонки. Кубок мира, первый этап, Рука. Гонка с раздельным стартом, 15 км, классический стиль. Мужчины
- Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 23.31,7.
- Ийво Нисканен (Финляндия) — отставание 2,9 секунды.
- Эрик Вальнес (Норвегия) +9,7.
- Пол Голберг (Норвегия) +10,8.
- Эндрю Масгрэйв (Великобритания) +16,5.
- Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +29,0.
- Уго Лапалус (Франция) +34,6.
- Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) +34,8.
- Вильям Порома (Швеция) +38,6.
- Калле Хальфварссон (Швеция) +40,3.
- Томас Хьялмар Вестгор (Ирландия) +40,9.
- Беда Кле (Швейцария) +40,9.
- Михал Новак (Чехия) +41,9.
- Йоханнес Клебо (Норвегия) +42,8.
Комментарии