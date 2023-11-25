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Йоханнес Клебо прокомментировал неудачное выступление в разделке на 1-м этапе Кубка мира

Йоханнес Клебо прокомментировал неудачное выступление в разделке на 1-м этапе Кубка мира
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Пятикратный олимпийский чемпион, действующий обладатель Кубка мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал своё выступление в гонке с раздельным стартом на 15 км классическим стилем в рамках первого этапа Кубка мира – 2023/2024, который проходит в Руке (Финляндия). Клебо финишировал лишь на 14-м месте.

«Мне бы хотелось, чтобы сезон для меня начался ещё через 14 дней. Мне необходимо больше, чем восемь-девять дней тренировок. 40 секунд (отставания) – это много, но я надеюсь, что через две-три недели, когда будет приближаться «Тур де Ски», всё будет выглядеть по-другому.

Мне нужно больше времени и тренировок. Мы завершим этот уикенд и составим новый план. Конечно, невесело, когда ты в плохой форме», — приводит слова Клебо VG.

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