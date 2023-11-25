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Видео: лучшие моменты победной для Эббы Андерссон разделки на 1-м этапе Кубка мира

Видео: лучшие моменты победной для Эббы Андерссон разделки на 1-м этапе Кубка мира
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В Руке (Финляндия) прошла женская гонка с раздельным стартом на 10 км классическим стилем в рамках первого этапа Кубка мира – 2023/2024 по лыжным гонкам. Её победительницей стала двукратный призёр Олимпиад в эстафетах, трёхкратная чемпионка мира шведка Эбба Андерссон. Второе место заняла американка Рози Бреннен. Тройку призёров замкнула чемпионка мира — 2019, бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года шведка Фрида Карлссон.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором данной гонки.

Видео доступно на YouTube-канале FIS Cross Country. Права на него принадлежат FIS

Лыжные гонки. Кубок мира, Первый этап, Рука. Гонка с раздельным стартом, 10 км, классический стиль. Женщины

1. Эбба Андерссон (Швеция) — 26.46,7.
2. Рози Бреннен (США) — отставание 4,9 секунды.
3. Фрида Карлссон (Швеция) +9,9.
4. Моа Илар (Ольссон) (Швеция) +22,2.
5. Катарина Хенниг (Германия) +31,6.
6. Виктория Карль (Германия) +32,7.
7. Кертту Нисканен (Финляндия) +36,0.
8. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) +38,2.

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