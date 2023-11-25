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Эрик Вальнес сохранил лидерство в общем зачёте Кубка мира — 2023/2024

Эрик Вальнес сохранил лидерство в общем зачёте Кубка мира — 2023/2024
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Норвежский лыжник Эрик Вальнес сохранил лидерство в общем зачёте Кубка мира – 2023/2024 после классической гонки с раздельным стартом на 15 км в рамках первого этапа соревнований в Руке (Финляндия). Вальнес стал третьим и, набрав 202 очка, уверенно лидирует.

Второе место, несмотря на провал в разделке, где он был только 14-м, сохранил ещё один норвежец Йоханнес Клебо, на третью позицию поднялся Пол Голберг.

Лыжные гонки. Кубок мира. Мужчины
Общий зачёт

1. Эрик Вальнес (Норвегия) – 202.
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 152.
3. Пол Голберг (Норвегия) – 139.
4. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) – 139.
5. Федерико Пеллегрино (Италия) – 137.
6. Ришар Жув (Франция) – 112.
7. Лаури Вуоринен (Финляндия) – 104.
8. Михал Новак (Чехия) – 104.
9. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 100.
10. Ийво Нисканен (Финляндия) — 95.

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