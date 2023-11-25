Кубок мира по лыжным гонкам: дистанционный зачёт у мужчин
Победитель классической гонки с раздельным стартом на 15 км в рамках первого этапа соревнований в Руке (Финляндия) Мартин Лёвстрём Нюэнгет возглавил дистанционный зачёт Кубка мира по лыжным гонкам. Остальные спортсмены расположились в соответствии с занятыми в разделке местами.
Лыжные гонки. Кубок мира. Мужчины
Дистанционный зачёт
1. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 100.
2. Ийво Нисканен (Финляндия) — 95.
3. Эрик Вальнес (Норвегия) — 90.
4. Пол Голберг (Норвегия) — 85.
5. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — 80.
6. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 75.
7. Уго Лапалус (Франция) — 72.
8. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 69.
9. Вильям Порома (Швеция) — 66
10. Калле Хальфварссон (Швеция) — 63.
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