Кубок мира по лыжным гонкам: дистанционный зачёт у мужчин

Победитель классической гонки с раздельным стартом на 15 км в рамках первого этапа соревнований в Руке (Финляндия) Мартин Лёвстрём Нюэнгет возглавил дистанционный зачёт Кубка мира по лыжным гонкам. Остальные спортсмены расположились в соответствии с занятыми в разделке местами.

Лыжные гонки. Кубок мира. Мужчины

Дистанционный зачёт

1. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 100.

2. Ийво Нисканен (Финляндия) — 95.

3. Эрик Вальнес (Норвегия) — 90.

4. Пол Голберг (Норвегия) — 85.

5. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — 80.

6. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 75.

7. Уго Лапалус (Франция) — 72.

8. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 69.

9. Вильям Порома (Швеция) — 66

10. Калле Хальфварссон (Швеция) — 63.