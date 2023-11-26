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Кубок России по лыжным гонкам: во сколько женская разделка, где смотреть прямую трансляцию

Кубок России по лыжным гонкам: во сколько женская разделка, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 26 ноября, в Вершине Тёи (Республика Хакасия) состоится женская гонка на 10 километров классическим стилем в рамках первого этапа Кубка России – 2023/2024 по лыжным гонкам.

Лыжные гонки. Кубок России-2023/24. Этап 1, Вершина Тёи, Россия
Женщины. 10 км. Классический стиль
26 ноября 2023, воскресенье. 07:00 МСК
Не началось

Соревнования начнутся в 7:00 по московскому времени. В стартовом протоколе заявлены 83 спортсменки.

В прямом эфире соревнования покажет Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) и YouTube-канал проекта «На лыжи!»

23 ноября на этапе Кубка России в Вершине Тёи состоялась гонка на 10 километров свободным стилем. Победу в ней одержала Вероника Степанова, второе место заняла Алина Пеклецова, а третье — Мария Истомина.

Всего календарь Кубка России — 2023/2024 по лыжным гонкам включает в себя семь этапов. Финальный этап пройдёт в Кировске (Мурманская область) 3–7 апреля 2024 года.

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