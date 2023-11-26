Кубок России по лыжным гонкам: во сколько женская разделка, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 26 ноября, в Вершине Тёи (Республика Хакасия) состоится женская гонка на 10 километров классическим стилем в рамках первого этапа Кубка России – 2023/2024 по лыжным гонкам.
Соревнования начнутся в 7:00 по московскому времени. В стартовом протоколе заявлены 83 спортсменки.
В прямом эфире соревнования покажет Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) и YouTube-канал проекта «На лыжи!»
23 ноября на этапе Кубка России в Вершине Тёи состоялась гонка на 10 километров свободным стилем. Победу в ней одержала Вероника Степанова, второе место заняла Алина Пеклецова, а третье — Мария Истомина.
Всего календарь Кубка России — 2023/2024 по лыжным гонкам включает в себя семь этапов. Финальный этап пройдёт в Кировске (Мурманская область) 3–7 апреля 2024 года.