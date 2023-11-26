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Кубок России по лыжным гонкам: во сколько мужская разделка, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 26 ноября, в Вершине Тёи (Республика Хакасия) состоится мужская гонка на 15 километров классическим стилем в рамках первого этапа Кубка России – 2023/2024 по лыжным гонкам.

Соревнования начнутся в 8:30 по московскому времени. В стартовом протоколе заявлены 117 спортсменов.

В прямом эфире соревнования покажет Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) и YouTube-канал проекта «На лыжи!»

23 ноября на этапе Кубка России в Вершине Тёи состоялась гонка на 15 километров свободным стилем. Победу в ней одержал Александр Большунов, второе место занял Артём Мальцев, а третье — Савелий Коростелев.

Всего календарь Кубка России — 2023/2024 по лыжным гонкам включает в себя семь этапов. Финальный этап пройдёт в Кировске (Мурманская область) 3–7 апреля 2024 года.