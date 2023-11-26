Иверсен — о том, что Нисканен бросил палки: отвратительно, такого не должно быть в спорте

Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежский лыжник Эмиль Иверсен злорадно высказался об эмоциональной реакции трёхкратного олимпийского чемпиона финна Ийво Нисканена на поражение на 1-м этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

Напомним, Нисканен проиграл всего 2,9 секунды представителю Норвегии Мартину Лёвстрёму Нюэнгету в классической разделке на 15 км. Нюэнгет финишировал после того, как это сделал Ийво. Нисканен вышел в зону финиша, похлопал Мартина по груди, после чего отвернулся и с досады бросил свои лыжи на снег.

«Я видел это в повторе. Это отвратительно, такого не должно быть в спорте. Но я понимаю, почему он разозлился. Он ожидал первого места, поэтому здорово, что его победил ещё и норвежец. Я желал Мартину победы, желал, чтобы Ийво обошли в Руке.

Приятно ли мне было наблюдать за его реакцией? Да, это потрясающе», — приводит слова Иверсена Dagbladet.