Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Джессика Диггинс: на финише была удивлена, что у меня течёт кровь

Джессика Диггинс: на финише была удивлена, что у меня течёт кровь
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте, трёхкратная чемпионка мира обладательница Кубка мира-2020/2021, американская лыжница Джессика Диггинс рассказала о своём состоянии после масс-старта в свободном стиле на 20 км в рамках первого этапа Кубка мира – 2023/2024, который проходит в Руке (Финляндия).

Напомним, по ходу гонки американка сломала палку и потеряла правую перчатку. Причём кто-то из тренерского штаба сборной США крайне неаккуратно подал Диггинс палку, так, что она ударила ей прямо по лицу. Джессика в итоге финишировала второй, но после этого ей ещё долго оказывали помощь, а на её лице отчётливо был виден след от удара палкой.

«Я в порядке. Во время гонки я получила палкой по лицу, но тогда этого не заметила. Поэтому и была удивлена, когда добралась до финиша и увидела, что у меня течёт кровь. Сейчас я сделаю заминку, позабочусь о своём теле и постараюсь прийти в себя к следующему уикенду», — приводит слова Диггинс Expressen.

Материалы по теме
Фото
Джессике Диггинс разбили лицо в кровь при передаче запасной палки на 1-м этапе Кубка мира
Материалы по теме
Клебо вам уже надоел? Вот 10 крутых лыжников, за которыми стоит следить на Кубке мира
Клебо вам уже надоел? Вот 10 крутых лыжников, за которыми стоит следить на Кубке мира
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android