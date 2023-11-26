Джессика Диггинс: на финише была удивлена, что у меня течёт кровь

Олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте, трёхкратная чемпионка мира обладательница Кубка мира-2020/2021, американская лыжница Джессика Диггинс рассказала о своём состоянии после масс-старта в свободном стиле на 20 км в рамках первого этапа Кубка мира – 2023/2024, который проходит в Руке (Финляндия).

Напомним, по ходу гонки американка сломала палку и потеряла правую перчатку. Причём кто-то из тренерского штаба сборной США крайне неаккуратно подал Диггинс палку, так, что она ударила ей прямо по лицу. Джессика в итоге финишировала второй, но после этого ей ещё долго оказывали помощь, а на её лице отчётливо был виден след от удара палкой.

«Я в порядке. Во время гонки я получила палкой по лицу, но тогда этого не заметила. Поэтому и была удивлена, когда добралась до финиша и увидела, что у меня течёт кровь. Сейчас я сделаю заминку, позабочусь о своём теле и постараюсь прийти в себя к следующему уикенду», — приводит слова Диггинс Expressen.