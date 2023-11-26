Ян Йенссен впервые выиграл личную гонку на Кубке мира, вернувшись на него спустя 3,5 года

27-летний норвежский лыжник Ян Томас Йенссен впервые в карьере выиграл личную гонку на этапе Кубка мира.

Это произошло в Руке (Финляндия) на первом этапе соревнований. Йенссен стал победителем мужского масс-старта в свободном стиле на 20 км.

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1. Ян Томас Йенссен (Норвегия) — 48.08,9.

2. Михал Новак (Чехия) — отставание 0,7 секунды.

3. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +2,1.

Нельзя не отметить, что масс-старт в Руке – первая гонка Йенссена за 3,5 года. До этого он принимал участие в нескольких этапах Кубка мира – 2019/2020, но высоких результатов не добивался.