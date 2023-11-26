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Видеообзор победы Моа Илар в масс-старте свободным стилем на 20 км на этапе КМ в Руке

26-летняя шведка Моа Илар (Ольссон) стала победительницей женского масс-старта свободным стилем на 20 км в рамках первого этапа Кубка мира – 2023/2024 по лыжным гонкам, проходящего в Руке (Финляндия).

В забеге спортсменка преодолела дистанцию за 55.40,8, опередив ближайшую преследовательницу, чемпионку Олимпиады-2018, двукратную чемпионку мира и обладательницу Кубка мира сезона-2020/2021 американку Джессику Диггинс, на 0,3 секунды. Третье место в забеге заняла американка Рози Бреннан, уступившая Илар 1,4 секунды.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с самыми интересными моментами гонки.

Видео доступно на канале FIS Cross Country. Права на видео принадлежат FIS.

Лыжные гонки. Кубок мира, Первый этап, Рука. Масс-старт, 20 км, свободный стиль. Женщины

1. Моа Илар (Ольссон) (Швеция) — 55.40,8.

2. Джессика Диггинс (США) — отставание 0,3 секунды.

3. Рози Бреннан (США) +1,4.