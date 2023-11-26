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26-летняя шведка Моа Илар впервые в карьере одержала личную победу на Кубке мира

26-летняя шведка Моа Илар впервые в карьере одержала личную победу на Кубке мира
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26-летняя шведская биатлонистка Моа Илар (Ольссон) завоевала первую личную победу на уровне Кубка мира. До этого в её активе было лишь эстафетное золото (в прошлом сезоне на этапе в Фалуне).

Это произошло на первом этапе Кубка мира — 2023/2024, который прошёл в Руке (Финляндия). Моа выиграла женский масс-старт в свободном стиле на 20 км.

Лыжные гонки. Кубок мира, Первый этап, Рука. Масс-старт, 20 км, свободный стиль. Женщины

1. Моа Илар (Ольссон) (Швеция) — 55.40,8.
2. Джессика Диггинс (США) — отставание 0,3 секунды.
3. Рози Бреннан (США) +1,4.
4. Лотта Уднес Венг (Норвегия) +3,2.
5. Эбба Андерссон (Швеция) +3,2.
6. Фрида Карлссон (Швеция) +3,2.
7. Эмма Рибом (Швеция) +5,3.
8. Виктория Карль (Германия) +6,2.

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