26-летняя шведка Моа Илар впервые в карьере одержала личную победу на Кубке мира

26-летняя шведская биатлонистка Моа Илар (Ольссон) завоевала первую личную победу на уровне Кубка мира. До этого в её активе было лишь эстафетное золото (в прошлом сезоне на этапе в Фалуне).

Это произошло на первом этапе Кубка мира — 2023/2024, который прошёл в Руке (Финляндия). Моа выиграла женский масс-старт в свободном стиле на 20 км.

Лыжные гонки. Кубок мира, Первый этап, Рука. Масс-старт, 20 км, свободный стиль. Женщины

1. Моа Илар (Ольссон) (Швеция) — 55.40,8.

2. Джессика Диггинс (США) — отставание 0,3 секунды.

3. Рози Бреннан (США) +1,4.

4. Лотта Уднес Венг (Норвегия) +3,2.

5. Эбба Андерссон (Швеция) +3,2.

6. Фрида Карлссон (Швеция) +3,2.

7. Эмма Рибом (Швеция) +5,3.

8. Виктория Карль (Германия) +6,2.