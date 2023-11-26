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Видеообзор неожиданной победы Яна Йенссена в масс-старте свободным стилем на 20 км на КМ

Видеообзор неожиданной победы Яна Йенссена в масс-старте свободным стилем на 20 км на КМ
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27-летний представитель Норвегии Ян Томас Йенссен одержал неожиданную победу в мужском масс-старте свободным стилем на 20 км в рамках первого этапа Кубка мира – 2023/2024 по лыжным гонкам, проходящего в Руке (Финляндия).

В забеге спортсмен преодолел дистанцию за 48.08,9, опередив ближайшего преследователя, чеха Михала Новака, на 0,7 секунды. Третье место в забеге занял норвежец Харальд Эстберг Амундсен, уступивший Йенссену 2,1 секунды.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с самыми интересными моментами гонки.

Видео доступно на канале FIS Cross Country. Права на видео принадлежат FIS.

Нельзя не отметить, что пятикратный олимпийский чемпион, действующий обладатель Кубка мира Йоханнес Клебо в итоговом протоколе занял лишь 21-е место с отставанием 54,8 секунды от Йенссена.

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