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Андерссон заявила, что это она виновата в инциденте с Диггинс на первом этапе Кубка мира

Андерссон заявила, что это она виновата в инциденте с Диггинс на первом этапе Кубка мира
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Двукратный призёр Олимпиад в эстафетах, трёхкратная чемпионка мира шведка Эбба Андерссон высказалась об инциденте с американкой Джессикой Диггинс в коньковом масс-старте на 20 км в рамках первого этапа Кубка мира – 2023/2024, который проходит в Руке (Финляндия).

Напомним, по ходу гонки американка сломала палку и потеряла правую перчатку. Причём кто-то из тренерского штаба сборной США крайне неаккуратно подал Диггинс палку, так, что она ударила ей прямо по лицу. Джессика в итоге финишировала второй, но после этого ей ещё долго оказывали помощь, а на её лице был отчётливо виден след от удара палкой.

«Как я поняла, я наступила на её палку, из-за чего Джессика потеряла её вместе с перчаткой. О чём я, конечно, сожалела и в тот момент, и сейчас. Но в то же время это всё произошло в невероятной спешке.

После финиша я подошла к ней, спросила, как у неё дела, сказала, что я не специально. В этой гонке были моменты, когда я не чувствовала своих ног из-за холода, так что, должно быть, Джессике было просто ужасно ехать без перчаток. Грустно, что в этом замешана», — приводит слова Андерссон Expressen.

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