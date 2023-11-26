Лыжник Калле Хальфварссон отморозил пенис во время масс‑старта на Кубке мира в Финляндии

Шведский лыжник Калле Хальфварссон отморозил пенис во время масс‑старта на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Он признался, что отогревал его десять минут и испытал болезненные ощущения от процесса.

«Я серьёзно отморозил пенис. Я лежал в обогревательной комнате десять минут, чтобы согреть его. Это было чертовски больно. Мне повезло, что у меня скоро родится второй ребёнок. Если я продолжу в том же духе, то в будущем мне будет трудно», — сказал Хальфварссон в интервью Expressen.

Напомним, в воскресной гонке Хальфварссон занял 18‑ю позицию, уступив 42,3 секунды победителю — Яну Томасу Йенсену из Норвегии. Второе место у чеха Михала Новака (+0,7), третье — у норвежца Харальда Амундсена (+2,1).