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Йоханнес Клебо объявил об отказе от участия во втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам

Йоханнес Клебо объявил об отказе от участия во втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам
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Норвежский лыжник, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо объявил об отказе от участия во втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который состоится в Елливаре (Швеция). Причиной спортсмен назвал ужасное состояние во время гонок в Руке (Финляндия), где он становился третьим в спринте, 14-м в классической разделке и 21-м в масс-старте свободным стилем.

«Ситуация изменилась с плохой до отвратительной. Сегодня я поеду домой, и в Елливаре меня не будет. Возможно, я вернусь в Эстерсунде или подожду до Тронхейма. Посмотрим. Мне нужно проверить, что происходит с моим телом. И больше тренироваться», — приводит слова Клебо TV2.

Напомним, незадолго до старта лыжного сезона Йоханнес Клебо переболел коронавирусом.

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