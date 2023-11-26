«Добро пожаловать в клуб». Нортуг — отморозившему пенис Хальфварссону

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира норвежский лыжник Петтер Нортуг прокомментировал инцидент, который случился у шведского лыжника Калле Хальфварссона.

«Прежде всего хочу сказать Хальфварссону: добро пожаловать в клуб! Я понимаю его ощущения, ведь сам испытал это. Я проходил такое же лечение после гонки, в которой отморозил свои гениталии. И мне было так больно, что… я лечился больше года. Я не понимал, что со мной происходило. Я надеюсь, что для Калле восстановление пройдёт быстрее, чем для меня», — приводит слова Нортуга TV2.

Напомним, шведский лыжник Калле Хальфварссон отморозил пенис во время масс‑старта на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Спортсмену пришлось воспользоваться обогревательной комнатой.