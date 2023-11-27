Шиффрин выиграла домашний слалом, одержав 90-ю победу на Кубке мира

Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин стала победительницей слалома на домашнем этапе Кубка мира в Киллингтоне (США).

Шиффрин по итогам двух забегов опередила олимпийскую золотую медалистку Петру Влхову из Словакии на 33 сотых секунды. Американка показала лучшее время в каждом заезде. Третье место заняла швейцарка Венди Холденер.

Киллингтон, США. Женщины. Слалом

1. Микаэла Шиффрин (США) – 1.42,02

2. Петра Влхова (Словакия) – 0,33

3. Венди Холденер (Швейцария) – 1,37

4. Лена Дюрр (Германия) – 1,56

5. Марта Россетти (Италия) – 1,74

Для Шиффрин это юбилейная, 90-я победа в карьере на Кубке мира. Также для Шиффрин это была 55-я победа на этапах Кубка мира в слаломе и вторая в этом сезоне.

Напомним, в марте 2023 года американка, одержав 87-ю победу на Кубке мира, побила рекорд шведа Ингемара Стенмарка, державшийся 34 года.