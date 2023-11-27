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Лыжник Реми Линдхольм отморозил пенис во время масс‑старта на Кубке мира в Финляндии

Лыжник Реми Линдхольм отморозил пенис во время масс‑старта на Кубке мира в Финляндии
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Финский лыжник Реми Линдхольм отморозил пенис во время масс‑старта на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

«Сейчас всё не так плохо, как в прошлом сезоне. Но он ещё не начал таять. Возможно, моя девушка могла бы быть более обеспокоена», — приводит слова Линдхольма Iltalehti.

Ранее Линдхольм уже получал подобное повреждение. Это произошло во время марафона на Олимпийских играх в Пекине (Китай). После финиша спортсмен сообщил, что из-за низкой температуры и пронизывающего ветра отморозил пенис.

Напомним, в воскресной гонке Линдхольм занял 12‑ю позицию, уступив 6,5 секунд победителю — Яну Томасу Йенсену из Норвегии. Второе место у чеха Михала Новака (+0,7), третье — у норвежца Харальда Амундсена (+2,1).

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