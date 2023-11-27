Карлссон: ощущала, что силы покидают меня на каждом круге в масс-старте. Нужно быть умнее

Чемпионка мира — 2019, бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года шведская лыжница Фрида Карлссон высказалась о выступлении в масс-старте на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Руке (Финляндия).

Карлссон вместе с партнёршей по сборной, Эббой Андрессон, лидировала на протяжении большей части дистанции, однако не смогла попасть в тройку призёров. Андерссон заняла пятое место, Карлссон стала шестой. Победу в гонке одержала шведка Моа Илар.

«Мы, конечно, пытались победить, у нас была идея, но она не сработала. Конечно, так не пойдёт. Мы были лидерами по дистанции и старались сохранить свои позиции, но я чувствовала, что силы покидают меня на каждом круге. Не знаю, что говорит Эбба, но я ощущала именно это. Конечно, сейчас я считаю, что не стоило стараться удержать лидерство на каждом круге. Мне нужно чуть больше доверять своим ощущениям. В следующий раз нужно быть умнее, чем в этом масс-старте», — приводит слова Карлссон VG.