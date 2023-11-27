Эбба Андерссон: в масс-старте в Руке был холод и хаос. Я сделала всё, что могла

Двукратный призёр Олимпиад в эстафетах, трёхкратная чемпионка мира шведка Эбба Андерссон прокомментировала своё выступление в масс-старте на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Руке (Финляндия).

Андерссон вместе с партнёршей по сборной, Фридой Карлссон, лидировала на протяжении большей части дистанции, однако не смогла попасть в тройку призёров. Андерссон заняла пятое место, Карлссон стала шестой. Победу в гонке одержала шведка Моа Илар.

«Легко смотреть гонку по телевизору и анализировать, другое дело — находиться на трассе и бежать с нагрузкой, когда рядом с тобой много сильных лыжниц. Я изучу гонку и посмотрю, что могла бы сделать лучше. Нужно понять, что я могу сделать до следующего масс-старта. В этом масс-старте был холод и хаос. Я сделала всё, что могла», — приводит слова Андерссон VG.