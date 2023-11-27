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Ольга Царёва выиграла гонку на 5 км классическим стилем на «Сыктывкарской лыжне»

Чемпионка России, серебряный призёр Универсиады-2013 Ольга Царёва стала победительницей гонки на 5 км классическим стилем в рамках Всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Сыктывкарская лыжня».

Спортсменка, представляющая Республику Коми, преодолела дистанцию за 14.14,8. Второе место заняла лыжница Милена Габушева, также представляющая Коми. Она уступила лидеру забега 28 секунд. Третьей стала представительница Челябинской области Алёна Плечёва.

Лыжные гонки. Всероссийские соревнования «Сыктывкарская лыжня»

5 км, классический стиль. Женщины

1. Ольга Царёва (Коми) — 14.14,8.

2. Милена Габушева (Коми) — отставание 28,0 секунды.

3. Алёна Плечёва (Челябинская область) +35,8.

4. Анастасия Власова (Коми) +40,6.

5. Дарья Канева (Коми) +40,7.