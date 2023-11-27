Йенссен — о победе в масс-старте на КМ: трудно в полной мере оценить важность этого успеха

27-летний норвежский лыжник Ян Томас Йенссен прокомментировал победу в мужском масс-старте на 20 км свободным стилем на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Руке (Финляндия).

«Эта победа значит очень многое. Трудно в полной мере оценить важность этого успеха. Теперь я знаю, что могу добиться такого результата на самом высоком уровне. Есть много вещей, которые приходят в голову, и о которых я не могу рассказать средствам массовой информации. Есть так много людей, которых я должен поблагодарить. Пусть они знают, что это сообщение адресовано им», — приводит слова Йенссена VG.

Напомним, Йенссен выиграл первую личную гонку на этапе Кубка мира в карьере. Масс-старт в Руке – первая гонка Йенссена за три с половиной года.