«Диггинс была поражена». Илар — о победе в масс-старте на этапе Кубка мира в Руке

26-летняя шведская биатлонистка Моа Илар (Ольссон) прокомментировала победу в масс-старте на 20 км свободным стилем на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Руке (Финляндия) и рассказала о разговоре с американкой Джессикой Диггинс во время награждения.

«Я очень рада. Невероятно, что я одержала первую победу на Кубке мира в масс-старте, хотя это не моя любимая дистанция. Ближе к концу гонки я чувствовала, что у меня ещё есть силы. Я очень хотела оказаться на пьедестале. Создала небольшой отрыв в концовке и сумела сохранить его до финиша. Я по-настоящему счастлива, получила массу эмоций. Надеюсь, в ближайшие недели я буду в такой же форме.

Во время награждения Джессика Диггинс спросила, первая ли это победа для меня. Я сказала, что это мой первый подиум на Кубке мира в личных гонках. Она ответила, что это правильный способ впервые оказаться на пьедестале. Думаю, она была поражена», — приводит слова Илар Expressen.