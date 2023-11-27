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Вокуев выиграл 10 км классикой на «Сыктывкарской лыжне», Устюгов — девятый

Российский лыжник Ермил Вокуев, представляющий Республику Коми, стал победителем гонки на 10 км классическим стилем в рамках всероссийских соревнований «Сыктывкарская лыжня». Спортсмен показал результат 25.53,6.

На втором месте гонку завершил Алексей Виценко, отставший на 23,0 секунды. На третьем месте Степан Дуркин (+1.33,8). Олимпийский чемпион Сергей Устюгов пришёл к финишу девятым, уступив победителю 2.00,6 секунды. Всего финишную линию преодолел 271 спортсмен.

Лыжные гонки. Всероссийские соревнования «Сыктывкарская лыжня»

10 км, классический стиль. Мужчины

1. Ермил Вокуев (Республика Коми) — 25.53,6.

2. Алексей Виценко (Республика Коми) +23,0.

3. Степан Дуркин (Республика Коми) +1.33,8.

4. Фёдор Щукин (Республика Коми) +1.48,8.

5. Антон Швырёв (Пермский край) +1.55,8.

6. Максим Ковалёв (Брянская область) +1.57,3.

7. Александр Батькин (Оренбургская область) +1.58,0.

8. Дмитрий Баграшов (Республика Удмуртия) +1.58,2.

9. Сергей Устюгов (Ханты-Мансийский автономный округ) +2.00,6.

10. Степан Малков (Тамбовская область) +2.01,3.