Вокуев выиграл 10 км классикой на «Сыктывкарской лыжне», Устюгов — девятый

Российский лыжник Ермил Вокуев, представляющий Республику Коми, стал победителем гонки на 10 км классическим стилем в рамках всероссийских соревнований «Сыктывкарская лыжня». Спортсмен показал результат 25.53,6.
На втором месте гонку завершил Алексей Виценко, отставший на 23,0 секунды. На третьем месте Степан Дуркин (+1.33,8). Олимпийский чемпион Сергей Устюгов пришёл к финишу девятым, уступив победителю 2.00,6 секунды. Всего финишную линию преодолел 271 спортсмен.
Лыжные гонки. Всероссийские соревнования «Сыктывкарская лыжня»
10 км, классический стиль. Мужчины
1. Ермил Вокуев (Республика Коми) — 25.53,6.
2. Алексей Виценко (Республика Коми) +23,0.
3. Степан Дуркин (Республика Коми) +1.33,8.
4. Фёдор Щукин (Республика Коми) +1.48,8.
5. Антон Швырёв (Пермский край) +1.55,8.
6. Максим Ковалёв (Брянская область) +1.57,3.
7. Александр Батькин (Оренбургская область) +1.58,0.
8. Дмитрий Баграшов (Республика Удмуртия) +1.58,2.
9. Сергей Устюгов (Ханты-Мансийский автономный округ) +2.00,6.
10. Степан Малков (Тамбовская область) +2.01,3.