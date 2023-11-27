«Пусть позвонит, я дам конкретные инструкции». Мието — об отморозившем пенис Линдхольме

Чемпион Олимпийских игр в эстафете, двукратный серебряный и двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в лыжных гонках, 74-летний Юха Мието прокомментировал новость о Реми Линдхольме, который отморозил пенис во время масс-старта на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). По словам Мието, спортсменам важно следить за обменом веществ и кровообращением во избежание обморожений.

«Сауна и прорубь. Я повторял это много раз. Иногда я сидел у проруби и ждал, когда она замёрзнет. Так я улучшил кровообращение и выработал устойчивость к холоду», — цитирует Мието Iltalehti.

Юха Мието уверен, что его советами мог бы воспользоваться Линдхольм, не первый раз получающий подобное обморожение.

«Позвоните Реми и расскажите ему об этом. А если не верите, пусть Реми позвонит мне, и я дам конкретные инструкции», — добавил Мието.