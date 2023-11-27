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Фрида Карлссон — лидер общего зачёта Кубка мира по лыжным гонкам после первого этапа

Шведская лыжница Фрида Карлссон заняла шестое место в масс-старте на 20 км свободным стилем и сохранила лидерство в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 среди женщин после первого этапа соревнований в Руке (Финляндия). Спортсменка набрала 277 очков.

Второе место в общем зачёте занимает американская лыжница Рози Бреннан (252 очка). На третьем месте располагается ещё одна представительница США Джессика Диггинс (247).

Лыжные гонки. Кубок мира. Женщины

Общий зачёт

1. Фрида Карлссон (Швеция) – 277.

2. Рози Бреннан (США) — 252.

3. Джессика Диггинс (США) — 247.

4. Эмма Рибом (Швеция) — 229.

5. Эбба Андерссон (Швеция) — 207.

6. Моа Илар (Швеция) — 198.

7. Линн Сван (Швеция) — 196.

8. Йонна Сундлинг (Швеция) — 187.

9. Катарина Хенниг (Германия) — 171.

10. Виктория Карль (Германия) — 158.