Кубок мира по лыжным гонкам: дистанционный зачёт у женщин

Шведская лыжница Эбба Андерссон после пятого места в масс-старте на 20 км свободным стилем в Руке (Финляндия) продолжает лидировать в дистанционном зачёте Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 среди женщин. На её счету 207 очков.
Второе место в зачёте занимает шведка Моа Илар (198 очков), ставшая победительницей масс-старта. На третьей строчке находится шведская лыжница Фрида Карлссон (192).
Лыжные гонки. Кубок мира. Женщины
Дистанционный зачёт
1. Эбба Андерссон (Швеция) — 207.
2. Моа Илар (Швеция) — 198.
3. Фрида Карлссон (Швеция) — 192.
4. Рози Бреннан (США) — 186.
5. Джессика Диггинс (США) — 175.
6. Виктория Карль (Германия) — 158.
7. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) — 134.
8. Эмма Рибом (Швеция) — 129.
9. Хейди Венг (Норвегия) — 129.
10. Лотта Уднес Венг (Норвегия) — 128.