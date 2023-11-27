Кубок мира по лыжным гонкам: дистанционный зачёт у женщин

Шведская лыжница Эбба Андерссон после пятого места в масс-старте на 20 км свободным стилем в Руке (Финляндия) продолжает лидировать в дистанционном зачёте Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 среди женщин. На её счету 207 очков.

Второе место в зачёте занимает шведка Моа Илар (198 очков), ставшая победительницей масс-старта. На третьей строчке находится шведская лыжница Фрида Карлссон (192).

Лыжные гонки. Кубок мира. Женщины

Дистанционный зачёт

1. Эбба Андерссон (Швеция) — 207.

2. Моа Илар (Швеция) — 198.

3. Фрида Карлссон (Швеция) — 192.

4. Рози Бреннан (США) — 186.

5. Джессика Диггинс (США) — 175.

6. Виктория Карль (Германия) — 158.

7. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) — 134.

8. Эмма Рибом (Швеция) — 129.

9. Хейди Венг (Норвегия) — 129.

10. Лотта Уднес Венг (Норвегия) — 128.