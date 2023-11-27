Устюгов — об отсутствии на Кубке России: пускай бегает молодёжь и борется за него

Российский лыжник Сергей Устюгов в своём телеграм-канале прокомментировал отсутствие на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Хакасии.

«Я могу вам честно сказать: в этом году у меня шансов нет. Тренируюсь я, так скажем, больше для удовольствия и для заработной платы. Знаю, к чему могу приготовиться и где показать свой максимальный результат. Не забывайте, что самые главные старты – в феврале и в марте. А Кубок России пускай бегает молодёжь и борется за него. Мы, старики, долго запрягаем, а потом бежим», – сказал Устюгов.

Напомним, на всероссийских соревнованиях «Сыктывкарская лыжня – 2023» Устюгов пришёл третьим в гонке на 15 км свободным стилем и девятым в забеге на 10 км классическим стилем.