Кубок мира по лыжным гонкам: дистанционный зачёт у мужчин

Норвежский лыжник Мартин Лёвстрём Нюэнгет, занявший 11-е место в масс-старте на 20 км свободным стилем в Руке (Финляндия), продолжает возглавлять дистанционный зачёт Кубка мира по лыжным гонкам. Спортсмен набрал на первом этапе соревнований в дистанционных гонках 183 очка.

Второе место занимает британец Эндрю Масгрэйв (166 очков). На третьем месте располагается лидер общего зачёта норвежец Харальд Эстберг Амундсен (165).

Лыжные гонки. Кубок мира. Мужчины

Дистанционный зачёт

1. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 183.

2. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — 166.

3. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 165.

4. Михал Новак (Чехия) — 161.

5. Пол Голберг (Норвегия) — 161.

6. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 161.

7. Ийво Нисканен (Финляндия) — 151.

8. Мика Фермойлен (Австрия) — 149.

9. Уго Лапалус (Франция) — 130.

10. Беда Кле (Швейцария) — 125.