Общий зачёт Кубка России по лыжным гонкам, женщины: Истомина лидирует, Степанова идёт 4-й

В Вершине Тёи (республика Хакасия) завершился первый этап Кубка России – 2023/2024 по лыжным гонкам. Лыжницы получили первые очки в общий зачёт соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с ним.

Лидером рейтинга после первого этапа стала Мария Истомина, которая в Хакасии заняла третье место в разделке свободным стилем и шестые строчки — в коньковом спринте и разделке классикой. Отметим, что олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Вероника Степанова в прошедший уикенд выиграла две гонки (разделки), однако пропустила спринт, из-за чего идёт в общем зачёте лишь четвёртой.

Лыжные гонки. Кубок России. Женщины. Общий зачёт

1. Мария Истомина (Архангельская область) – 117 очков.

2. Елизавета Пантрина (Тюменская область) – 103.

2. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) – 103.

4. Вероника Степанова (Архангельская область) —100.

5. Алина Пеклецова (Архангельская область) – 91.

6. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург) – 88.