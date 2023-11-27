Общий зачёт Кубка России по лыжным гонкам, женщины: Истомина лидирует, Степанова идёт 4-й

В Вершине Тёи (республика Хакасия) завершился первый этап Кубка России – 2023/2024 по лыжным гонкам. Лыжницы получили первые очки в общий зачёт соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с ним.
Лидером рейтинга после первого этапа стала Мария Истомина, которая в Хакасии заняла третье место в разделке свободным стилем и шестые строчки — в коньковом спринте и разделке классикой. Отметим, что олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Вероника Степанова в прошедший уикенд выиграла две гонки (разделки), однако пропустила спринт, из-за чего идёт в общем зачёте лишь четвёртой.
Лыжные гонки. Кубок России. Женщины. Общий зачёт
1. Мария Истомина (Архангельская область) – 117 очков.
2. Елизавета Пантрина (Тюменская область) – 103.
2. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) – 103.
4. Вероника Степанова (Архангельская область) —100.
5. Алина Пеклецова (Архангельская область) – 91.
6. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург) – 88.