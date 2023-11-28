Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Кубок мира по лыжным гонкам — 2023/2024: расписание этапов, календарь соревнований

Кубок мира по лыжным гонкам — 2023/2024: расписание этапов, календарь соревнований
Аудио-версия:
Комментарии

2 декабря в Елливаре (Швеция) начнётся второй этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024. «Чемпионат» рекомендует ознакомиться с расписанием турнира.

Лыжные гонки. Расписание этапов Кубка мира – 2023/2024

Второй этап. Елливаре, Швеция

2 декабря – 10 км, свободный стиль
3 декабря – эстафета, 4x7,5 км

Третий этап. Тронхейм, Норвегия

15 декабря – спринт, свободный стиль
16 декабря – 20 км, скиатлон
17 декабря – 10 км, раздельный старт, классический стиль

Многодневка «Тур де Ски»

Первый этап. Тоблах, Италия
30 декабря – спринт, свободный стиль
31 декабря – 10 км, раздельный старт, классический стиль
1 января – 25 км, преследование, свободный стиль (дистанция может быть сокращена до 20 км)
Второй этап. Давос, Швейцария
3 января – спринт, свободный стиль
4 января – 20 км, преследование, классический стиль
Третий этап. Валь-ди-Фьемме, Италия
6 января – 15 км, масс-старт, классический стиль
7 января – гонка в гору, масс-старт, свободный стиль

Четвёртый этап. Оберхоф, Германия

19 января – спринт, классический стиль
20 января – 20 км, масс-старт, классический стиль
21 января – эстафета, 4x7,5 км

Пятый этап. Гомс, Швейцария

26 января – смешанная эстафета, 4x5 км
27 января – спринт, свободный стиль
28 января – 20 км, масс-старт, свободный стиль

Шестой этап. Кэнмор, Канада

9 февраля – 10 км, раздельный старт, свободный стиль
10 февраля – спринт, свободный стиль
11 февраля – 20 км, масс-старт, классический стиль
13 февраля – спринт, классический стиль

Седьмой этап. Миннеаполис, США

17 февраля – спринт, свободный стиль
18 февраля – 10 км, раздельный старт, свободный стиль

Восьмой этап. Лахти, Финляндия

1 марта – командный спринт, классический стиль
2 марта – 20 км, раздельный старт, классический стиль
3 марта – спринт, свободный стиль

Девятый этап. Хольменколлен, Норвегия

9 марта – 50 км, масс-старт, женщины, классический стиль
10 марта – 50 км, масс-старт, мужчины, классический стиль

10-й этап. Драммен, Норвегия

Спринт, классический стиль

11-й этап. Фалун, Швеция

15 марта – спринт, классический стиль
16 марта – 10 км, раздельный старт, классический стиль
17 марта – 20 км, масс-старт, свободный стиль

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android