Кубок России по лыжным гонкам — 2023/2024: расписание этапов, календарь соревнований

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

1 декабря в Тюмени стартует второй этап Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

2023 год

Второй этап. Тюмень

1 декабря — 10 км, свободный стиль (женщины, мужчины)

2 декабря — классический спринт (женщины, мужчины)

3 декабря — 20 км, масс-старт, классический стиль (женщины, мужчины)

Третий этап. Чусовой

9 декабря — классический спринт (женщины, мужчины)

10 декабря — 10 км, классический стиль (женщины)

10 декабря — 15 км, классический стиль (мужчины)

12 декабря — 10 км, гонка преследования (женщины)

12 декабря — 15 км, гонка преследования (мужчины)

Четвёртый этап. Кирово-Чепецк

20 декабря — 5 км, классический стиль (женщины)

20 декабря — 10 км, классический стиль (мужчины)

21 декабря — 10 км, свободный стиль (женщины)

21 декабря — 15 км, свободный стиль (мужчины)

23 декабря — спринт, свободный стиль (женщины, мужчины)

24 декабря — скиатлон (женщины, мужчины)

2024 год

Пятый этап. Мирный

11 января — 10 км, свободный стиль (женщины)

11 января — 15 км, свободный стиль (мужчины)

13 января — классический спринт (женщины, мужчины)

14 января — скиатлон (женщины, мужчины)

Шестой этап. Тюмень

3 февраля — классический спринт (женщины, мужчины)

4 февраля — 10 км, масс-старт, свободный стиль (женщины)

4 февраля — 15 км, масс-старт, свободный стиль (мужчины)

«Спартакиада сильнейших». Тюмень

10 февраля — классический спринт (женщины, мужчины)

11 февраля — скиатлон (женщины, мужчины)

13 февраля — 10 км, свободный стиль (женщины, мужчины)

14 февраля — командный спринт, свободный стиль (женщины, мужчины)

16 февраля — эстафета (женщины, мужчины)

17 февраля — 50 км, масс-старт, классический стиль (женщины)

18 февраля — 50 км, масс-старт, классический стиль (мужчины)

Чемпионат России — 2024

Малиновка

16 марта — спринт, свободный стиль (женщины, мужчины)

17 марта — скиатлон (женщины, мужчины)

19 марта — 10 км, классический стиль (женщины, мужчины)

20 марта — командный спринт, классический стиль (женщины, мужчины)

22 марта — эстафета (женщины, мужчины)

23 марта — 30 км, масс-старт, свободный стиль (женщины)

24 марта — 50 км, масс-старт, свободный стиль (мужчины)

Апатиты

13 апреля — 50 км, масс-старт, классический стиль (женщины)

Мончегорск

14 апреля — 70 км, масс-старт, классический стиль (мужчины)

Седьмой этап. Кировск

3 апреля — спринт, свободный стиль (женщины, мужчины)

4 апреля — 10 км, гонка преследования (женщины)

4 апреля — 15 км, гонка преследования (мужчины)

6 апреля — 10 км, классический стиль (женщины)

6 апреля — 15 км, классический стиль (мужчины)

7 апреля — 10 км, масс-старт, свободный стиль (женщины, мужчины)