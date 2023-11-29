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Кубок России по лыжным гонкам — 2023/2024: расписание этапов, календарь соревнований

Кубок России по лыжным гонкам — 2023/2024: расписание этапов, календарь соревнований
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1 декабря в Тюмени стартует второй этап Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

2023 год

Второй этап. Тюмень

1 декабря — 10 км, свободный стиль (женщины, мужчины)
2 декабря — классический спринт (женщины, мужчины)
3 декабря — 20 км, масс-старт, классический стиль (женщины, мужчины)

Третий этап. Чусовой

9 декабря — классический спринт (женщины, мужчины)
10 декабря — 10 км, классический стиль (женщины)
10 декабря — 15 км, классический стиль (мужчины)
12 декабря — 10 км, гонка преследования (женщины)
12 декабря — 15 км, гонка преследования (мужчины)

Четвёртый этап. Кирово-Чепецк

20 декабря — 5 км, классический стиль (женщины)
20 декабря — 10 км, классический стиль (мужчины)
21 декабря — 10 км, свободный стиль (женщины)
21 декабря — 15 км, свободный стиль (мужчины)
23 декабря — спринт, свободный стиль (женщины, мужчины)
24 декабря — скиатлон (женщины, мужчины)

2024 год

Пятый этап. Мирный

11 января — 10 км, свободный стиль (женщины)
11 января — 15 км, свободный стиль (мужчины)
13 января — классический спринт (женщины, мужчины)
14 января — скиатлон (женщины, мужчины)

Шестой этап. Тюмень

3 февраля — классический спринт (женщины, мужчины)
4 февраля — 10 км, масс-старт, свободный стиль (женщины)
4 февраля — 15 км, масс-старт, свободный стиль (мужчины)

«Спартакиада сильнейших». Тюмень

10 февраля — классический спринт (женщины, мужчины)
11 февраля — скиатлон (женщины, мужчины)
13 февраля — 10 км, свободный стиль (женщины, мужчины)
14 февраля — командный спринт, свободный стиль (женщины, мужчины)
16 февраля — эстафета (женщины, мужчины)
17 февраля — 50 км, масс-старт, классический стиль (женщины)
18 февраля — 50 км, масс-старт, классический стиль (мужчины)

Чемпионат России — 2024

Малиновка

16 марта — спринт, свободный стиль (женщины, мужчины)
17 марта — скиатлон (женщины, мужчины)
19 марта — 10 км, классический стиль (женщины, мужчины)
20 марта — командный спринт, классический стиль (женщины, мужчины)
22 марта — эстафета (женщины, мужчины)
23 марта — 30 км, масс-старт, свободный стиль (женщины)
24 марта — 50 км, масс-старт, свободный стиль (мужчины)

Апатиты

13 апреля — 50 км, масс-старт, классический стиль (женщины)

Мончегорск

14 апреля — 70 км, масс-старт, классический стиль (мужчины)

Седьмой этап. Кировск

3 апреля — спринт, свободный стиль (женщины, мужчины)
4 апреля — 10 км, гонка преследования (женщины)
4 апреля — 15 км, гонка преследования (мужчины)
6 апреля — 10 км, классический стиль (женщины)
6 апреля — 15 км, классический стиль (мужчины)
7 апреля — 10 км, масс-старт, свободный стиль (женщины, мужчины)

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