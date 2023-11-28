Сборная Франции пропустит мужскую и женскую эстафеты на этапе Кубка мира в Елливаре

Сборная Франции не выступит в мужской и женской эстафетах на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Елливаре (Швеция).

Причина такого решения заключается в недовольстве французов календарём Кубка мира. Представители сборной Франции выступали за систему трёхнедельных блоков, которые чередуются с неделей отдыха.

«Франция голосовала против нынешнего календаря соревнований, который предусматривает четыре недели в Скандинавии в ноябре и декабре. У нас напряжённый график, и мы хотим позаботиться о персонале и спортсменах, поэтому предпочитаем вернуться во Францию на несколько дней, чтобы потом вновь отправиться в Скандинавию в Эстерсунд и Тронхейм. Это решение было принято давно, оно обдумано и ожидаемо. Эстафета — важный формат для нас, но не главная цель сезона», — приводит слова директора сборной Франции по лыжным гонкам Оливье Мишо Nordic Magazine.

Напомним, в программу соревнований второго этапа Кубка мира в Елливаре, который пройдёт с 2 по 3 декабря, входят мужская и женская гонки на 10 км свободным стилем, а также две эстафеты. Французские лыжники выступят только в личных гонках.