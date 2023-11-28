45-летняя финская лыжница Риита-Лииса Ропонен выступит на этапе Кубка мира в Елливаре

Трёхкратная чемпионка мира 45-летняя финская лыжница Риита-Лииса Ропонен попала в состав сборной Финляндии на второй этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Елливаре (Швеция).

В начале ноября на предсезонных стартах в Олосе (Финляндия) Ропонен обогнала соотечественниц Кертту Нисканен и Кристу Пярмякоски на дистанции 10 км.

«Мы пригласили Рииту, потому что в Руке женская команда не показала сильных выступлений. Она настроена только на старты в Елливаре. Если Ропонен покажет действительно хороший результат в Елливаре, она может появиться и на других этапах Кубка мира», — приводит слова главного тренера женской сборной Финляндии Вилле Маунукселы Iltalehti.

Второй этап Кубка мира по лыжным гонкам в Елливаре пройдёт с 2 по 3 декабря.