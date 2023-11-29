«Полный облом». Американский журналист – об украинском лыжнике, провалившем тест на фтор

Американский журналист Натаниэль Херц высказался о дисквалификации украинского лыжника Олега Мищенко за использование фтора на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Руке (Финляндия).

«Перед нами в прошедший уикенд дисквалифицировали первого лыжника за использование фтора. Бедный украинский спортсмен Олег Мищенко, который, очевидно, просто недостаточно очистил свои лыжи. Я спрашивал, как такое возможно. Мне ответили, что со всеми командами проводились беседы, передавалась куча информации, организовывались мастер-классы о том, как убедиться, что лыжи чисты. А потом такой провал. Так я это увидел.

Я переписывался с одной из украинских лыжниц, и она сказала, что это единственный этап Кубка мира в году, на котором выступала она, другие женщины и, полагаю, мужчины тоже. Украинские ребята борются за старт и упускают такую возможность. Уверен, что это был полный облом. Почему бы просто не дать этому парню ещё одну пару лыж? Хотя я понимаю, что правила должны быть едины для всех», — сказал Херц в подкасте FasterSkier.