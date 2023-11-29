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Фирма, палки которой Нисканен швырнул на КМ в Руке, пригрозила расторжением контракта

Фирма, палки которой Нисканен швырнул на КМ в Руке, пригрозила расторжением контракта
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Трёхкратный олимпийский чемпион, финский лыжник Йиво Нисканен получит письменное предупреждение от своего спонсора, компании Swix, за то, что швырнул лыжные палки фирмы на снег, потерпев поражение в гонке на 15 км в рамках первого этапа Кубка мира – 2023/2024. По словам генерального директора компании, поставляющей спортинвентарь в Финляндию, предупреждение — самая мягкая санкция из возможных.

«Если ситуация повторится, во что я очень не верю, будут применены более жёсткие санкции, самая жесткая из которых — расторжение контракта. Конечно, в целом это требует уже очень серьёзной деятельности, направленной против ценностей компании, например, допинговые нарушения», — цитирует Yle представителя компании.

Напомнив, увидев финиш норвежца Мартина Лёвстрёма Нюэнгета, обогнавшего Нисканена на 2,9 секунды, финн от досадного поражения бросил лыжный инвентарь на снег.

Фото: EUROSPORT

Фото: EUROSPORT

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